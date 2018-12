Michael Smith overtuigend naar laatste vier

Ronaldo komt één goal tekort voor vervolg aan imposante reeks

21:10 Een imposante reeks van Cristiano Ronaldo is ten einde. De Portugese superster wist in 2018 voor het eerst sinds 2010 niet de grens van vijftig goals in een kalenderjaar te doorbreken. Ondanks zijn twee goals van vanmiddag tegen Sampdoria (2-1) bleef Ronaldo dit jaar steken op 49 goals.