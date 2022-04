Michael van Gerwen dendert door naar halve finales, sprookje Wesley Plaisier voorbij

In de kwartfinales had de 32-jarige Van Gerwen weinig problemen met Keegan Brown: 6-2. In een vloek en een zucht stond het 4-0 voor de drievoudig wereldkampioen uit Brabant, die zijn Engelse opponent vervolgens nog twee legs gunde en het daarna koeltjes afmaakte. Van Gerwen noteerde over de wedstrijd een gemiddelde van 102,58 per drie pijlen.



Eerder op de dag had Van Gerwen in München al in een hoogstaande achtstefinalepartij met 6-3 afgerekend met oud-wereldkampioen Rob Cross. Daarin gooide de Nederlander een moyenne van 103,68, tegenover 101,87 voor zijn Engelse tegenstander.