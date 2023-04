Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld aan ‘baanbrekende’ dartpijl van TU Delft? ‘Lijkt wel een raket’

Met video Opschud­ding op WK snooker: activist besmeurt tafel met oranje poeder

Ongekende beelden in The Crucible. Twee activisten verstoorden maandagavond het WK snooker in Sheffield. Een van hen strooide een zakje oranje poeder uit op een snookertafel. Op de andere tafel greep de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel hardhandig in.