Michael van Gerwen gaat in Super Series opnieuw snel ten onder

De Sousa pakt titel op eerste dag Super Series, snelle aftocht Van Gerwen en Van Barneveld

9:20 José De Sousa heeft de titel gepakt op de eerste dag van de PDC Super Series 3 in het Duitse Niedernhausen. De Portugees was oppermachtig in de finale tegen Luke Humphries. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld werden al in de eerste ronde uitgeschakeld.