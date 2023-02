Michael van Gerwen geeft advies aan ‘overgeslagen’ Danny Noppert: ‘Probeer een minder grijze speler te worden’

LIVE La Liga | Frenkie de Jong met Barça op bezoek bij Real Betis

FC Barcelona is bezig aan een goede reeks in eigen land en heeft bovenaan La Liga momenteel een voorsprong van 5 punten. Real Betis is de nummer 6 en doet ook nog volop mee om Champions League-voetbal. Om 21.00 uur is de aftrap in Sevilla en in dit liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.

14:00