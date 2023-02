Michael van Gerwen geeft Danny Noppert advies en blikt terug op woorden over ‘engnek’ Rob Cross

Voetbalpod­cast | ‘FC Twente en AZ zijn de winnaars geworden van deze transferpe­ri­o­de’

Transferdeadlinedag zit erop. Tal van namen werden genoemd bij Feyenoord en PSV, maar uiteindelijk kwamen ze lang niet allemaal. In de AD Voetbalpodcast neemt Etienne Verhoeff met Sjoerd Mossou de top 5 van de Eredivisie door. Wie is de winnaar van de transferperiode? En contracten van 8 jaar met een speler, is dat toekomst in het voetbal?

1 februari