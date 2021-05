Michael van Gerwen kijkt na masterclass naar toekomst: 'Dat mag gewoon niet meer gebeuren’

Dat Van Gerwen de laatste periode af en toe door zijn eigen ondergrens zakt, daar is hij wel klaar mee. ,,Ik heb me de afgelopen maanden zoveel pijn gedaan door wedstrijden op een onnodige manier te verliezen. Af en toe dacht ik: Michael wat ben je toch aan het doen? Wat ben je jezelf nu toch voor schut aan het zetten en wat laat je jezelf in de steek. Dat mag gewoon niet meer gebeuren. Ik ben klaar met verliezen.”



Aan zijn goede humeur zal het niet liggen. De Brabander oogt vanuit Engeland opgewekt. ,, Ik voel me ook echt goed.” Een echte verklaring voor zijn wisselvallige optredens heeft hij dan ook niet echt. Zo speelde hij vorige week naar eigen zeggen ‘echt slecht’ tijdens de Super Series in Duitland, maar kwam gisteravond in Milton Keynes plots de oude vertrouwde Van Gerwen weer opdagen. Wat Van den Bergh ook deed, tegen het geweld uit Vlijmen was dit keer niets te beginnen. Een gemiddelde van 109,96 en een finishpercentage van 80 procent waren de klinkende cijfers, met als gevolg een klinkende 8-3 zege.