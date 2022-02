Michael van Gerwen moet in Premier League-partij van hoogstaand niveau buigen voor Jonny Clayton

Video'sMichael van Gerwen is in de halve finales bij speelavond twee van de Premier League of Darts uitgeschakeld. Mighty Mike verloor in een partij van hoogstaand niveau van Jonny Clayton: 4-6. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van ruim 105. Volg onder het verslag in ons liveblog de ontwikkelingen.

Vorige week ging Van Gerwen bij de openingsavond in Cardiff direct onderuit in de kwartfinales tegen Gary Anderson. In Liverpool had de drievoudig wereldkampioen en nummer drie van de wereld een betere vorm te pakken.

In de kwartfinales was wereldkampioen Peter Wright de tegenstander. Beide mannen moesten even inkomen, maar Van Gerwen was op de belangrijke momenten bij de les en pakte een 3-0 voorsprong. De vierde leg ging nog naar Snakebite, maar Mighty Mike won vervolgens weer drie legs op rij en walste over Wright heen: 6-1. Met een gemiddelde van bijna 103 (tegenover nog geen 85 van Wright) was Van Gerwen oppermachtig.

Een ronde later kreeg Van Gerwen een stuk meer tegenstand van Clayton. In een halve finale met hoogstaand darts kwam Mighty Mike op een 4-1 voorsprong, maar mede door enkele fraaie finishes keerde Clayton het tij. The Ferret won vijf legs op rij en plaatste zich ten koste van de Nederlander voor de finale van de tweede speelavond. Van Gerwen pakt wel zijn eerste twee punten van deze editie van de Premier League.

Programma en uitslagen speelavond twee Premier League of Darts

Kwartfinales (first to 6 legs)

Peter Wright - Michael van Gerwen 1-6

Jonny Clayton - Michael Smith 6-3

James Wade - Joe Cullen 3-6

Gerwyn Price - Gary Anderson 6-3



Halve finales (first to 6 legs)

Van Gerwen - Clayton 4-6

Cullen - Price 6-5



Finale (first to 6 legs)

Clayton - Cullen

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Taylor Lanning/PDC

