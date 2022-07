Michael van Gerwen overtuigend langs Cullen

World Matchplay Michael van Gerwen verwijst Joe Cullen met duidelijke cijfers naar de uitgang: ‘Dit geeft veel vertrouwen’

Michael van Gerwen heeft zich laat op de avond verzekerd van een plekje in de kwartfinales van de World Matchplay. De Vlijmenaar kende ijzersterke en wat mindere momenten, maar het was ruim genoeg om Joe Cullen met 11-5 aan de kant te zetten. Ook Peter Wright schaarde zich bij de laatste acht in Blackpool, hetzij met de nodige moeite.

7:57