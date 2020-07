Michael van Gerwen start World Matchplay tegen Brendan Dolan

Van Gerwen is de aanvoerder van de wereldranglijst; Dolan staat 32ste op deze Order of Merit. De World Matchplay is het eerste officiële toernooi van de profbond PDC dat wordt afgewerkt sinds de coronacrisis. Eerder werden al wel online wedstrijden gespeeld. Afgelopen week werden de Summer Series afgewerkt, een laatste test voor de World Matchplay. De partijen werden achter gesloten deuren afgewerkt. Van Gerwen won twee van de vijf toernooitjes in die Series, maar eindigde in het totaalklassement net achter Peter Wright.

Vijf Nederlanders

Van Gerwen won de World Matchplay in 2015 en 2016, maar wist daarna geen potten te breken bij dit evenement. In 2017 was Phil Taylor in de kwartfinale te sterk voor de Vlijmenaar, die in 2018 al in de eerste ronde onderuit ging tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan. Vorig jaar was de tweede ronde het eindstation voor Mighty Mike, die toen zijn meerdere moest erkennen in Dave Chisnall.