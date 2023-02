Michael van Gerwen strandt in Glasgow al in eerste ronde, Michael Smith wint Premier League-avond

Stefanos Tsitsipas onderuit in Rotterdam, Jannik Sinner ontdoet Ahoy van favoriet

Stefanos Tsitsipas is op het ABN AMRO Open in Rotterdam gestrand in de tweede ronde. De Italiaan Jannik Sinner was in twee sets te sterk voor de Griekse tennisser die de nummer 1 van de plaatsingslijst was in Ahoy. De setstanden waren 6-4 en 6-3.