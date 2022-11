Michael van Gerwen strandt in kwartfinales Grand Slam of Darts: ‘Het was het vandaag gewoon niet’

Zure nederlaag

,,Onnodig", zei Van Gerwen na afloop bij Viaplay. ,,Ik voelde me in de voorbereiding al minder dan de dagen ervoor. Ik begon slecht, vooral op de dubbels. Hij gooide een paar vieze finishes uit en daar moet ik hem alle credits voor geven, maar ik heb deze nederlaag aan mezelf te danken.”



Van Gerwen oogde niet zo scherp als de wedstrijd tegen Josh Rock, die hij met 10-8 wist te winnen in een enerverende partij. ,,Het is makkelijk om er nu iets van te zeggen, maar het was het vandaag gewoon niet. Het is gewoon zuur. Ik probeerde elke keer het gat kleiner te maken, maar dat lukte telkens niet", aldus de darter die in 2015, 2016 en 2017 het toernooi wist te winnen.