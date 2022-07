Michael van Gerwen tegen eigen verwachting in finale World Matchplay: 'Mensen denken dat ik een robot ben'

Bij 13-10 ging bij Van Gerwen een knop om en leek juist bij Van den Bergh niets meer te lukken. In de acht legs die volgden won hij er slechts één. ,,Zijn krachten vloeiden weg. Dan moet je hem pijn kunnen doen en dat is mij gelukt. Daar ben ik trots op", zei Van Gerwen na afloop. ,,Zo winnen, is een stap voorwaarts voor mij.” Hij geloofde altijd in een goede afloop. ,,Ik heb de hele tijd tegen mijzelf gezegd: ‘Als ik een leg pak, dan doe ik hem pijn.’ Maar dan moet je het wel doen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan.”