Michael van Gerwen trekt goede vorm door en begint overtuigend aan Gibraltar Darts Trophy

Michael van Gerwen heeft de eerste test op de Gibraltar Darts Trophy overtuigend doorstaan. De drievoudig winnaar van het toernooi was in een hoogstaande partij met 6-3 te sterk voor de Engelse veteraan Steve Beaton. Ook Dirk van Duijvenbode en Wesley Plaisier bereikten de derde ronde. Vincent van der Voort en Danny Noppert werden uitgeschakeld.

Van Gerwen won vorige week de prestigieuze World Grand Prix en trekt die goede vorm bij de Gibraltar Darts Trophy, het laatste toernooi van dit seizoen dat deel uitmaakt van de PDC European Tour, voorlopig moeiteloos door. Tegen Beaton haalde Mighty Mike een hoog gemiddelde van 106 punten per drie pijlen.

Het leverde de Brabander snel een 3-0 voorsprong op. Daarna sputterde de 58-jarige Bronzed Adonis nog wel wat tegen, maar de overwinning van Van Gerwen kwam niet in gevaar. In de volgende ronde wacht hem een ontmoeting met de als vijftiende geplaatste Portugees José de Sousa. Van Gerwen is de nummer twee van de plaatsingslijst.

Van Gerwen hoefde vanwege zijn hoge ranking in de eerste ronde nog niet in actie te komen. De voormalig nummer één van de wereld won het toernooi in 2015, 2016 en 2018. Vorig jaar won Gerwyn Price, maar de titelverdediger werd zaterdagavond uitgeschakeld door Mensur Suljovic (4-6).

Zowel de derde ronde, de kwartfinales, de halve finales als de finale worden zondag gespeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Voort geeft grote voorsprong uit handen

Van der Voort leek ook hard op weg naar een plaats bij de laatste zestien van de Gibraltar Darts Trophy. De 46-jarige Nederlander leidde tegen de Engelsman Nathan Aspinall met 5-0, maar ging toch onderuit: 5-6.

Van der Voort trof met Aspinall een man in vorm, want The Asp bereikte vorige week nog de finale van de World Grand Prix, waarin Van Gerwen te sterk was. Van die vorm was in de beginfase tegen Van der Voort weinig te zien. De Engelsman vond amper triples en in een mum van tijd leidde de Nederlander met 5-0. Bij een stand van 5-1 kreeg Van der Voort vijf matchdarts, maar liet deze kansen onbenut.

Aspinall kwam steeds beter in zijn spel, terwijl Van der Voort de druk van zijn opponent toe voelde nemen. Met enkele sterke legs kwam Aspinall terug tot 5-5. In de beslissende elfde leek kreeg Van der Voort nog twee matchdarts, maar opnieuw wist de Nederlander de dubbel niet te vinden. Via dubbel vier was het wel raak voor Aspinall.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Noppert mist matchdart

De Gibraltar Darts Trophy is geen succes geworden voor Noppert. The Freeze mocht de eerste ronde overslaan vanwege zijn positie op de wereldranglijst (negende), maar verloor, mede door een gemiste matchdart, van de Engelsman Joyce, de nummer veertig van de wereld: 5-6.



Lange tijd leek er weinig aan de hand voor Noppert tegen Joyce. De 31-jarige Nederlander nam een 5-3-voorsprong en leek op weg naar de volgende ronde, maar nadat de Engelsman twee legs op rij won volgde een beslissingsleg. Daarin miste Noppert een matchdart op dubbel twintig. Via dubbel veertien zorgde de 37-jarige Joyce voor de uitschakeling van The Freeze in Gibraltar: 5-6.



Het finishpercentage van beide darters was vijftig procent. Het gemiddelde per drie pijlen van Noppert lag iets lager dan dat van Joyce: ruim 93 tegenover bijna 96.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Duijvenbode wint nipt

Van Duijvenbode bereikte op het nippertje de achtste finales. De 30-jarige Nederlander, die vanwege zijn positie op de wereldranglijst (zestiende) de eerste ronde mocht overslaan, versloeg de Engelsman Jason Lowe, de nummer 56 van de wereld, met 6-5.



Tot 2-2 gingen Van Duijvenbode en Lowe gelijk op. Daarna pakte de Nederlander drie legs op rij, maar Lowe knokte zich terug tot 5-5. Bij het derde matchpoint, op dubbel twintig, was het raak voor Van Duijvenbode. Dat terwijl Lowe stond te wachten om op diezelfde dubbel voor de zege te gooien. Maar het was dus Aubergenius die een ticket bemachtigde voor de achtste finales.



Van Duijvenbode noteerde een gemiddelde van ruim 94 en een finishpercentage van veertig procent. De 49-jarige Lowe was scorend minder (gemiddelde van 90.18), maar op de dubbels (het finishen) wat beter: vijftig procent. In de achtste finales neemt Van Duijvenbode het op tegen landgenoot Van der Voort of de Engelsman Nathan Aspinall.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Plaisier verslaat Chisnall

Plaisier zorgde voor een stunt. De 32-jarige Nederlander, 117de op de wereldranglijst, was in de tweede ronde te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall, de nummer vijftien van de wereld: 6-3.



Plaisier profiteerde in de openingsleg van gemiste dubbels van Chisnall. De Nederlander liep uit naar 2-0 en gaf die voorsprong niet weer weg. Plaisier gooide onder andere fraaie finishes van 126 en 101. Die laatste finish was voor de wedstrijd. Door de zege houdt de darter ook kans op deelname aan het EK (27 t/m 30 oktober).



Plaisier kwam tot een gemiddelde van ruim 96, tegenover bijna 101 van Chisnall. Het finishpercentage van de Nederlander was echter een stuk beter dan dat van de Engelsman: veertig om twintig procent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen tweede ronde

Middagsessie (vanaf 13.00 uur)

Rob Cross - Rusty-Jake Rodriguez 6-3

Ryan Searle - William O’Connor 6-3

Dave Chisnall - Wesley Plaisier 3-6

Dirk van Duijvenbode - Jason Lowe 6-5

Danny Noppert - Ryan Joyce 5-6

José de Sousa - Rowby-John Rodriguez 6-3

Damon Heta - Chris Dobey 6-4

Nathan Aspinall - Vincent van der Voort 6-5

Avondsessie (vanaf 19.00 uur)

Michael Smith - Josh Rock 3-6

Luke Humphries - Kenny Neyens 6-3

Peter Wright - Craig Galliano 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-2

Michael van Gerwen - Steve Beaton 6-3

Gerwyn Price - Mensur Suljovic 4-6

Dimitri Van den Bergh - Gabriel Clemens 1-6

Joe Cullen - Ritchie Edhouse 6-4

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's.