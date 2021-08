Michael van Gerwen trekt zich terug, ‘Barney’ boekt mooie zege op landgenoot

Hockey­sters treffen Argentinië in olympische finale: coach Marijne uitgescha­keld met India

13:40 Argentinië is vrijdag (12.00 uur Nederlandse tijd) de tegenstander van de Nederlandse hockeyers in de finale van de Olympische Spelen. De Argentijnen versloegen in de halve finale India, het team van coach Sjoerd Marijne, met 2-1.