Michael van Gerwen via revanche op Dirk van Duijvenbode naar titel, Doets stunt tegen Price

Stunt Kevin Doets

Doets stuntte in de eerste ronde tegen Gerwyn Price (6-5). De Nederlander gooide een minder gemiddeld (91.33 tegen 97.59 van Price) maar profiteerde in de beslissende leg van veel gemiste matchdarts van de oud-wereldkampioen. Doets werd in de tweede ronde echter uitgeschakeld door de Oostenrijker Rusty-Jake Rodriguez.



Jeffrey Sparidaans haalde verrassend de laatste zestien in Hildesheim, maar zijn run kwam tot een einde tegen Van Duijvenbode (4-6). Raymond van Barneveld verloor met 3-6 van de Duitser Martin Schindler in de eerste ronde. Danny Noppert ging in de tweede ronde onderuit tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland: 3-6. In het hele jaar zijn dertig Players Championships. Van Duijvenbode won er al twee, Noppert was ook een keer de beste.