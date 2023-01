Michael van Gerwen vindt Van den Bergh ‘een jankjong’ en gaat vol vertrouwen richting WK-finale

Sublieme Smith stoot door naar finale WK-darts

Michael Smith mag zich opmaken voor zijn derde WK-finale. De Engelsman rekende in de halve finale af met Gabriel Clemens, de eerste Duitser ooit bij de laatste vier van het WK. Het cruciale moment kwam na een 3-2 stand in het voordeel van Smith. Bully Boy wist Clemens via de bullseye te breken en er zodoende 4-2 van te maken. Dat bleek beslissend, want daarna liep Smith uit naar een 6-2 zege.

