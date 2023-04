Michael van Gerwen voortvarend van start, Berry van Peer zorgt voor groot feest in Leeuwarden

Dutch Darts ChampionshipNa Danny Noppert en Berry van Peer heeft ook Michael van Gerwen zich geplaatst voor de achtste finales bij het Dutch Darts Championship. Mighty Mike kreeg weinig tegenstand van zijn Duitse tegenstander en was na afloop geëmotioneerd toen hij terugdacht aan het Premier League-echec van een paar weken geleden. Later komt ook Dirk van Duijvenbode nog in actie.

Van Gerwen kende een makkelijke avond in een volgepakte zaal in Leeuwarden. De eerste vier legs gingen nog met de darts mee, maar daarna nam Mighty Mike afstand van Gabriel Clemens. Diens gemiddelde kwam niet boven de 84, terwijl Van Gerwen ruim 97 punten per beurt gooide. De Nederlander vierde zijn overwinning met dochter Zoë op het podium.

,,Iedereen weet dat ik veel problemen had in Rotterdam", refereerde Van Gerwen aan de Premier League-avond in Ahoy van twee weken geleden die uiterst teleurstellend verliep. ,,Het was pushen en pushen, en proberen om beter te performen. Ik ben zo blij dat ik heb kunnen, want ik hou ervan om terug in Nederland te zijn.” MVG bedankte na afloop het luid aanwezige publiek. ,,Jullie weten dat ik altijd onder druk sta en hard moet vechten. Ahoy was niet wat ik ervan hoopte, daar deed ik mezelf en iedereen om me heen tekort. Om dan zo terug te komen en te winnen, betekent veel voor me. Jullie zijn allemaal top en ik ga morgen weer verder.”

Van Peer in de zevende hemel

Er was aanvankelijk geen vuiltje aan de Friese lucht voor Clayton. The Ferret pakte een dubbele break en liep uit naar 4-1. Maar daarna zette Van Peer zijn comeback in. Hij won leg na leg, en toen de Welshman op 5-4 een wedstrijdpijl miste mocht Bionic aanleggen voor 54. Hij nam een slok water, om de finish vervolgens met twee pijlen uit te gooien. Van Peer begon de beslissende leg daarna uiterst solide en nam afstand van Clayton, die aan het einde toch weer langszij kwam. Opnieuw wachtte de darter die in het verleden geveld werd door ‘darteritus’ lang, maar wederom faalde hij niet. Daarop barstte er een groot feest los in de WTC Expo van Leeuwarden.

,,Dit voelt helemaal geweldig", reageerde een uitzinnig Van Peer na afloop. ,,Recent heb ik twee keer van hem verloren, dus driemaal moest scheepsrecht zijn. Dit is zó speciaal, ik kan het niet beschrijven. Dit ben ik niet gewend, híj wel. Het voelt fantastisch om voor eigen publiek te spelen en winnen is nóg beter.”

Vijf op een rij voor Noppert

Noppert pakte tegen Razma vijf legs op rij: van 1-1 naar 6-1. De Nederlander noteerde een gemiddelde van ruim 96, tegenover nog geen negentig van Razma. Ook het finishpercentage van Noppert was beter: 42,86 procent om 25 procent.

Morgenmiddag neemt Noppert het voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Engelsman Nathan Aspinall. Noppert bereikte vorig jaar de finale van het Dutch Darts Championship. The Freeze moest toen zijn meerdere erkennen in Michael Smith, die zich later ook kroonde tot wereldkampioen.

Heta zorgt voor feest

Damon Heta maakte zich geliefd bij het publiek in Leeuwarden. De 35-jarige Australiër had speciaal voor de opkomst een oranje-vest aangetrokken. Op zijn hoofd prijkte een plastic oranje-muts. Ook zijn opkomstnummer paste Heta aan naar Links Rechts van Snollebollekes.



Tegenstander Steve Beaton kon de actie, net als de fans, wel waarderen. Heta won met 6-4 van Beaton en treft Van Peer of Jonny Clayton in de achtste finales.

Programma tweede ronde

Middagsessie

Josh Rock - Graham Hall 6-2

Dave Chisnall - Martin Lukeman 6-4

Andrew Gilding - Ian White 6-4

Rob Cross - Keane Barry 3-6

Danny Noppert - Madars Razma 6-1

Joe Cullen - Stephen Bunting 5-6

Damon Heta - Steve Beaton 6-4

Martin Schindler - Roman Benecky 6-4



Avondsessie

Nathan Aspinall - Daryl Gurney 6-4

Jonny Clayton - Berry van Peer 5-6

Michael Smith - Jim Williams 6-4

Ryan Searle - Dimitri Van den Bergh 6-1

Michael van Gerwen - Gabriel Clemens 6-2

Peter Wright - Krzysztof Ratajski

Luke Humphries - Ross Smith

Dirk van Duijvenbode - Dylan Slevin

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

