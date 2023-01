Michael van Gerwen walst over Chris Dobey heen: burentwist wacht in halve finale WK

Met videoMichael van Gerwen staat in de halve finale van het WK. De Nederlander had geen enkele moeite met Chris Dobey. De Engelsman pakte slechts drie legs tegen Mighty Mike : 5-0. Eerder op de avond plaatste Gabriel Clemens zich ten koste van Gerwyn Price voor de halve finale.

Voor Van Gerwen volgt nu een Nederlands/Belgische clash, want morgen krijgt hij Dimitri Van den Bergh tegenover zich. Bij de laatste vier zit niet alleen voor het eerst een Belg, maar met Clemens dus ook een Duitser. Daarmee is het voor het eerst dat er minstens drie niet-Britse spelers in de halve finale van het WK staan.

Mighty Mike plaatste in elke set minstens één break en stond Dobey in de hele wedstrijd slechts drie legs toe. De wedstrijd werd nooit een strijd en Van Gerwen koerste rap af op de halve eindstrijd zonder daar zijn beste niveau voor te hoeven laten zien. Hij kwam wel net als in zijn vorige partijen op dit WK uit op een driepijlsgemiddelde van boven de honderd: 102.00 dit keer. Zijn uitgooipercentage (38.46%) kan beter, maar met een tegenstander die tot slechts 21,43% kwam, werd hij ook niet echt uitgedaagd.

Volledig scherm Chris Dobey en Michael van Gerwen. © PDC

,,Chris wist me niet onder druk te zetten en speelde niet zijn beste spel. Ik wist vooraf dat ik zou winnen als ik m’n niveau zou halen. En dat heb ik gedaan. Maar het is niet zo makkelijk als het misschien lijkt. Het geloof is terug bij mij, en dat is heel belangrijk”, aldus Van Gerwen, die ook nog kort inging op de gebeurtenissen bij het duel van Price: ,,Hij is nu gewoon heel teleurgesteld, maar hij is een fantastische speler”, zei de Nederlander over de woorden van Price dat hij zou stoppen.

Zijn tegenstander in de halve finale, Dimitri Van den Bergh, speelde geen geweldige wedstrijd (95.43 gemiddeld), maar profiteerde goed van de fouten die zijn tegenstanderJonny Clayton maakte en won met 5-3. De Belg gaf na afloop aan dat hij zijn niveau zou moeten opschroeven als hij kans wilde maken tegen Van Gerwen, áls dat zijn volgende opponent zou worden. En dat bleek dus het geval. Toen Van Gerwen hoorde dat Van den Bergh dat hij met veel vertrouwen de wedstrijd tegen hem tegemoet ging, zei de Brabander: ,,Morgen zal hij niet zo veel vertrouwen meer hebben.”

Gerwyn Price

Gerwyn Price is uitgeschakeld op het WK. De nummer één van de wereld pakte nog wel de eerste set tegen Gabriel Clemens, maar The German Giant was vervolgens zeer sterk en deed de Welshman veel pijn met vijf sets winst op rij. Price zorgde voor een zeer opmerkelijk moment door met een koptelefoon op het podium te verschijnen nadat hij wederom werd uitgejouwd.

