Michael van Gerwen zeker van de finale-avond Premier League Darts, maar verliest van Gerwyn Price

Premier League Darts Michael van Gerwen verliest finale van Gerwyn Price: ‘Ik ben de man in vorm, dan moet ik het waarmaken’

Michael van Gerwen heeft zich vanavond in Sheffield tijdens speelronde 14 (van de 16) al geplaatst voor de Final Four van de Premier League Darts. De drievoudig wereldkampioen leek ook op weg naar de zege in Sheffield, maar verloor in de finale na een 4-2 voorsprong met 6-5 van Gerwyn Price.

8:46