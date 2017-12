Michel Mulder krijgt door afzeggingen kans in wereldbeker

Mogelijk ernstige blessure voor Mark Veneberg van ASV'57

22:39 AADORP – Uitgaan van het ergste, afgescheurde kruisbanden, dat is wat Mark Veneberg van ASV’57 doet. Veneberg raakte in het duel tussen ASV’57 en Juliana’32 dusdanig geblesseerd, dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest.