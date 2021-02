Middelkoop: ‘Als deze toernooien worden gecanceld, ben ik de lul’

VideoPrecies drie dagen heeft Matwé Middelkoop zich in 2021 vrijelijk kunnen bewegen, de rest van de tijd zat hij in quarantaine. De dubbelspecialist (37) hoopt in Melbourne morgen eindelijk zijn eerste partij van het jaar te spelen. ,,Maar we kunnen ook elk moment het land uit worden gezet.”

Door Rik Spekenbrink en Robbert Jacobs



Hij spijkert zijn Russisch bij, leest geschiedenisboeken en is bezig met de beurs en crypto’s. Matwé Middelkoop, de ervaren dubbelspecialist, wordt zeker niet dommer van corona en alle bijbehorende beperkingen. Beu is de Brabander het wel, vertelt hij via een videoverbinding met Melbourne. ,,We zitten in een luxepositie, we kunnen ons beroep uitoefenen en flink geld verdienen. We mogen niet zeuren. Tegelijkertijd: we kunnen nog niets, hebben nog niets en kunnen elk moment het land worden uitgezet.”

Alle tennissers hebben dit jaar te maken met de complexe gevolgen van corona. Maar Middelkoop behoort wel tot de grootste pechvogels. Begin van dit jaar testte hij positief in Antalya. Gevolg: uit het toernooi voordat het was begonnen en tien dagen in quarantaine. Deelname aan de Australian Open kwam niet in gevaar, maar bij aankomst in Melbourne moest Middelkoop - geheel volgens protocol - eerst veertien dagen in quarantaine.

Quote Deze situatie is met geen pen te beschrij­ven Matwé Middelkoop Vijf uur per dag mocht hij naar buiten om te trainen. Maar niet met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo, want die zat op de vlucht naar Australië met iemand die bij aankomst positief testte. De El Salvadoriaan moest twee weken binnen blijven. En nu beiden eindelijk weer mochten trainen, ging het opnieuw mis. Een hotelmedewerker van het hotel waar Middelkoop zijn veertiendaagse quarantaine uitzat, raakte besmet. Gevolg: weer meer dan 500 spelers in een dagquarantaine. Inmiddels heeft Middelkoop negatief getest en is hij weer vrij om naar buiten te gaan. ,,Ik had al veertien negatieve tests afgeleverd. Maar je hebt ook zoiets als vals positief. Als dat gebeurt, heb je echt de poppen aan het dansen.”

Vrijdag hopen ze dan eindelijk hun eerste partij van 2021 te spelen, op de ‘Great Ocean Road Open’, een speciaal opgezet voorbereidingstoernooi op de Australian Open. In drie dagen tijd moet het hele dubbeltoernooi nog worden afgewerkt, om hopelijk net op tijd klaar te zijn voor de start van het grand slam, komende maandag.

,,Al met al ben ik dit jaar drie dagen vrij geweest om me te bewegen. Ik heb geen euro verdiend, alleen maar verlies geleden. En zowel dit toernooi als de Australian Open kan alsnog gecanceld worden, dan ben ik de lul. Deze situatie is met geen pen te beschrijven.”

Scenario's

Via appgroepen houdt hij contact met collega’s. ,,Iedereen is gefrustreerd. Er heerst paniek en onzekerheid. We zijn pas net begonnen aan het seizoen. Als dit elke week zo gaat, kan de ATP goed zeggen: we laten het hier even bij. En van de Australian Open-organisatie begrepen we dat ze een paar eventuele positieve gevallen wel aankunnen. Zijn het er meer, dan hebben we een probleem. Dat zijn wel scenario’s waarover we nadenken.”

Volledig scherm Matwé Middelkoop. © EFE

Middelkoop is klaar voor de competitie. Hij heeft niet het idee dat zijn fitheid of vorm veel hebben geleden onder de periode zonder tennis en de vele restricties. Voor zijn partner Arevalo is dat afwachten. ,,Die stond de eerste dagen te schudden op zijn benen. Gelukkig hadden we een bye in de eerste ronde. Nu spelen we vrijdag, tegen Robin Haase en Sam Querrey. Dan moet de rest van het toernooi nog worden afgewerkt, met ook nog een goede kans dat het morgen verregent. Het ziet er allemaal niet zo heel goed uit.”

Melbourne Park

Maar Middelkoop is een positivo. Hij probeert nuttige dingen te doen in de vele vrije tijd. ,,En de andere kant van de medaille is: toen ik hier na die veertien dagen de stad in mocht, kon ik gewoon naar een restaurant of een cappuccino drinken. Dat ze hier zo streng zijn, is gelijk de reden dat ze hier nu zo’n goede situatie hebben. Wij in Europa en Amerika blijven maar puin ruimen.”

Vanaf maandag komen, als er niets verandert, per dag dertigduizend tennisfans naar Melbourne Park voor het eerste grand slam van het jaar. Rond het ‘happy slam’ hangt vooralsnog geen al te vrolijke stemming. Middelkoop: ,,Het toernooi levert de stad en de staat ook veel geld op. Ze zullen het niet snel cancellen.”

Maar het is ook duidelijk: er mag nu écht niets meer tegenzitten.