Middelkoop en Haase klaar in dubbeltoernooi Parijs, Rus, Schuurs en Koolhof wel door

Middelkoop wist met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner niet te winnen van de Brit Daniel Evans en de Pool Hubert Hurkacz. Evans en Hurkacz waren met 7-6 (2) 3-6 7-5 net iets te sterk.

Haase verloor met zijn partner Joao Sousa uit Portugal van de Zweed Robert Lindstedt en de Australiër Jordan Thompson. Nadat Haase en Sousa de eerste set nog hadden gewonnen met 6-2, namen de tegenstanders het initiatief over en grepen met 6-3 en 7-5 de zege.

Voor Haase, die is weggezakt naar de 174e plaats op de wereldranglijst, is het de eerste keer na tien edities op rij dat hij niet meedoet aan het enkelspel van Roland Garros. In het dubbelspel in Parijs kwam hij voor het tiende jaar op rij in actie. Twee keer, in 2014 en in 2019, haalde hij de derde ronde.

Rus

Arantxa Rus heeft in het dubbeltoernooi de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 29-jarige Westlandse versloeg met haar Tsjechische partner Marie Bouzkova het duo Ana Bogdan uit Roemenië en Rebecca Peterson uit Zweden: 6-4 4-6 6-4.

Rus was maandag na een lange driesetter in het enkelspel uitgeschakeld door de Franse tiener Clara Burel.

In de tweede ronde van het dubbelspel treffen Rus en haar partner nu de winnaars van de partij tussen het als eerste geplaatste duo Su-Wei Hsieh uit Taiwan en Barbora Strycova uit Tsjechië die het opnemen tegen de Amerikaanse Maria Sanchez en de Australische Astra Sharma.

Ook Schuurs verder

Demi Schuurs is met haar dubbelpartner Kveta Peschke uit Tsjechië ook doorgedrongen tot de tweede ronde van het dubbeltoernooi in Parijs. Het als zesde geplaatste koppel was in twee sets te sterk voor het Japanse duo Nao Hibino en Makoto Ninomiya: 7-6 (5) 5-7 6-4.



Schuurs won vooraf aan Roland Garros het dubbeltoernooi in Straatsburg, haar twaalfde WTA-titel. Dat deed ze met de haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar. Met Peschke aan haar zijde veroverde ze enkele weken eerder de titel op het toernooi van Cincinnati.



Schuurs en Peschke serveerden voor de wedstrijd op 5-4 in de tweede set, maar gaven het toen uit handen. De Japanse tennissters pakten een break en even later ook de set. In de derde set kregen de Nederlandse en Tsjechische na een break op 5-4 opnieuw de kans om de partij op eigen service te beslissen. Deze keer lukte het wel.

Volledig scherm Schuurs. © Hollandse Hoogte / AFP

Koolhof

Wesley Koolhof heeft met zijn dubbelpartner Nikola Mektic uit Kroatië de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Het als negende geplaatste duo versloeg in twee sets de Brit Luke Bambridge en de Japanner Ben McLachlan: 6-4 7-6 (4).

Koolhof en Mektci verloren eerder deze maand de finale in het dubbelspel van de US Open van de Kroaat Mate Pavic en Bruno Soares uit Brazilië.

In de partij in de eerste ronde hadden Koolhof en Mektic aan een vroege break genoeg voor de winst in de eerste set. De tweede set werd beslist in de tiebreak. Daarin sloeg het duo meteen bij het eerste matchpoint toe.