Middelkoop: ‘Het is wel een Wimbledon-titel, hè. Vergis je niet’

Door Rik Spekenbrink

Pas een uur of twee voor hun eerste partij ontmoette Matwé Middelkoop zijn gemengd dubbelpartner voor het komende Wimbledon. Gelukkig heeft Zhaoxuan Yang, net als veel andere Chinese tennissters, een Engelse roepnaam: Candy. Ze spreekt matig Engels, maar ‘het is een schatje’, zegt Middelkoop. ,,En ze kan gewoon heel goed tennissen. Ze heeft 20ste gestaan op de dubbelranking.”

Haar Amerikaanse coach benaderde Middelkoop een paar weken geleden. Of hij nog iemand zocht voor de ‘mix’. Ja dus. Al vier partijen won het gelegenheidsduo. In de kwartfinale wachtte eigenlijk een duel tegen het droomkoppel Andy Murray en Serena Williams. Middelkoop keek er bijzonder naar uit, maar ‘Murena’ ging er in de derde ronde uit. ,,Dat was once in a lifetime geweest”, zegt Middelkoop. ,,Ik bedoel: wanneer speel ik nu tegen Serena? Of tegen Murray, een ongelooflijke ambassadeur van de sport. Waarschijnlijk ook nog op Centre Court. Ja, dat was een kleine droom geweest.”

Relaxter

In plaats daarvan speelden Middelkoop en Yang gisteren tegen het als eerste geplaatste duo Soares/Melichar. In twee sets klaarden ze de klus. De volgende horde wacht vandaag tegen het koppel Lindstedt/Ostapenko. In de andere halve finale staat Wesley Koolhof, lange tijd de vaste dubbelpartner van Middelkoop, met de Tsjechische Kevta Peschke.

Middelkoop deed ook mee aan het mannendubbel, maar strandde met partner Sander Arends al in de eerste ronde. Het gemengd dubbel biedt hem een langer verblijf op de All England Club. Middelkoop straalt spelvreugde uit in het onderdeel. ,,Het mannendubbel is mijn hoofddoel. In de mix ben ik relaxter op de baan, klopt, maar ik neem elke wedstrijd bloedserieus. Ik doe precies hetzelfde aan voorbespreking, trainen, nabehandelen, the whole nine yards. En ik bedoel: het is wel Wimbledon hè, vergis je niet. Hoeveel Nederlanders kunnen zeggen dat ze daar gespeeld hebben, en een paar potjes gewonnen? Vraag elke tennisser hier waarom hij of zij is gaan spelen en het woord Wimbledon valt. Winnen is winnen, die Wimbledon-titel heb je voor de rest van je leven. Ik zou graag winnen, sta er nu toch.”

Volledig scherm © BSR Agency

In de kleedkamer wordt soms lacherig en sarcastisch gedaan over het onderdeel, weet Middelkoop. ,,Oh, ga je nog even wat centjes harken in een mixje, hoor je dan. Ondertussen gaan ze er allemaal voor.” De Brabander hoopt dat juist de deelname van Murray en Williams het onderdeel nieuw leven inblaast. ,,Ik hoop dat het wordt opgepakt, dat meer topspelers gaan mixen. Ik zag hier Kyrgios ook meedoen, dat is gaaf, daar komen mensen naar kijken.”

Met Yang heeft Middelkoop een goede klik. Hij haalt een anekdote aan van hun eerste twee punten op Wimbledon. ,,De eerste bal maakt zij een fout. Komt ze naar me toe: sorry, sorry, sorry. Ik denk, joh: eerste punt, boeien. De tweede bal maak ik een fout, zegt ze weer vier keer sorry. Echt Aziatische onderdanigheid. Ik zei: Candy, hou je groot. Nou, toen ging ze los. Ze zegt de juiste dingen en heeft het hartje op de goede plek. Maar we gaan ’s avonds niet samen eten. Het is een zakelijke deal.”