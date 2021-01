Middelkoop ondanks positieve coronatest op weg naar Australian Open

Daardoor moest hij in quarantaine en miste hij de Antalya Open. Inmiddels is Middelkoop op weg naar Australië. ,,Ik heb twee dagen veel stress gehad met testen en papierwerk richting Australië, maar al die rompslomp waarmee je niets te maken wilt hebben, is gelukkig voorbij”, liet Middelkoop vanaf Schiphol weten.

,,Ik kan eindelijk vertrekken. Na een lange reis via Abu Dhabi zal ik in Australië meteen twee weken in quarantaine gaan in een hotel. Ik mag dan nog wel vijf uur per dag trainen. Tot dusver gaat alles goed, we gaan ervoor", toont hij zich ambitieus.