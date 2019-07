Middelkoop verliest op Wimbledon halve finale gemengd dubbel

Mauro Júnior laat zich zien bij ruime zege Heracles Almelo

19:01 BILLERBECK - Middenvelder Mauro Júnior kan met een goed gevoel terugkijken op zijn debuut voor Heracles Almelo. De huurling van PSV had in de oefenwedstrijd tegen Viktoria Köln een belangrijk aandeel in de 3-0 zege.