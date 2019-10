Mighty Mike: van een dvd-speler naar de man van 9 miljoen

Door Max van der Put



Michael van Gerwen raakte afgelopen week een record kwijt: dat van het hoogste partijgemiddelde. Zijn 123.4 in een Premier League-wedstrijd tegen Michael Smith in 2016 hield stand tot Peter Wright maandag in een van de vele Players Championship-toernooien tot 123.5 kwam tegen Krzysztof Ratajski.



Maar een andere opmerkelijke statistiek bleef nog onopgemerkt. Mighty Mike is sinds zondag de darter die het meeste prijzengeld bij elkaar gooide in zijn carrière. Door zijn eindzege bij de World Grand Prix in Dublin kon hij 110.000 Engelse ponden laten bijschrijven op zijn rekening. Daarmee kwam hij tot een loopbaantotaal van 8.818.390 euro en daarmee wipte hij net over de eindscore van de begin dit jaar gestopte Phil Taylor heen. Die kwam tot 8.815.604 euro.