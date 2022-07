Mijlpalen voor Max Verstappen en Lewis Hamilton in loeiheet Frankrijk, föhnwind op de Mistral

Door Arjan Schouten



Terug naar Le Castellet, voor de laatste keer?

Daar heeft het wel alle schijn van, ja. Het in de Provence gelegen (test)circuit Paul Ricard, niet ver van Marseille en Toulon, dook in 2018 na 28 jaar afwezigheid weer op, maar komt niet in de toekomstplannen van de Formule 1 voor. Net als in Monaco en Spa loopt ook het contract met de Fransen af en een verlenging ligt niet in de lijn der verwachtingen. F1-ceo Stefano Domenicali vertelde onlangs in L’Equipe dat Formule 1 absoluut de grote historische waarde van Frankrijk als autosportland erkent, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat Le Castellet als locatie vast blijft staan.