Mijn jeugdheld scoorde heel wat vaker dan Dusan Tadic

Het filmpje van FC Twente was vrijdag al zo’n kleine tienduizend keer bekeken. Ik schat dat ik verantwoordelijk ben geweest voor een stuk of twintig handelingen. Het Diekman, de sprint na een lange bal van achteruit, het wippertje over de keeper, de opgewonden stem van een nog jonge commentator Kees Jansma, het reclamebord van Johma Salades en het juichen voor Vak Q waar twee verfrommelde spandoeken hangen. De nummers 15 en 4 rennen achter de doelpuntenmaker aan. Ik denk Sören Lindsted en Evert Bleuming te herkennen.