Mikkel Honoré klopt ploeggenoot in Ronde van Baskenland

Robin Haase: ‘We hebben deze uitlaat­klep nodig’

11:00 ,,In deze toch wel confronterende tijd hebben we allemaal een uitlaatklep nodig. Niet alleen mentaal, maar zeker ook fysiek. Het is heerlijk om even op de baan te staan en zo de sleur van de dag, van het thuiswerken, te doorbreken. We moeten ons echt met zijn allen enorm om onze gezondheid bekommeren. Dat gaat veel verder dan alleen maar coronabestrijding.