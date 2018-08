Milan huurt Higuaín van Juventus, Breinburg naar Sparta

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Breinburg naar Sparta

Gregor Breinburg vervolgt zijn carrière bij Sparta. De 26-jarige middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij NEC afliep. De linkspoot tekent voor één jaar in Rotterdam.



,,Dit is een mooie club, die komend seizoen om de bovenste plaatsen gaat spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Het verhaal van Sparta sprak me erg aan en het gevoel is erg goed. Ik denk dat we hier een heel mooi seizoen kunnen neerzetten", zegt Breinburg over zijn nieuwe club.

'Kovacic wil niet voor Mourinho spelen'

Een koude douche voor Manchester United: volgens The Daily Mail weigert Mateo Kovacic een transfer naar Manchester United met een wel heel opvallende reden: hij wil niet onder José Mourinho spelen. De Kroaat zou zich niet kunnen vinden in de tactiek van de Portugees.

Niet de Boer, maar Koller nieuwe trainer FC Basel

Frank de Boer wordt niet de nieuwe trainer van FC Basel. Het bestuur van de twintigvoudig kampioen uit Zwitserland heeft gekozen voor de Zwitser Marcel Koller, die vandaag een tweejarig contract ondertekende.



Koller is oud-bondscoach van Oostenrijk. In de Duitse Bundesliga werkte hij bij 1. FC Köln en VfL Bochum. Basel ontsloeg na een slechte start van het seizoen trainer Raphaël Wicky. Onder leiding van interim-coach Alex Frei ging de club van de Nederlandse aanvaller Ricky van Wolfswinkel woensdag onderuit in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. PAOK Saloniki was in Zwitserland met 3-0 te sterk en had een week eerder in Griekenland al met 2-1 gewonnen.



Frank de Boer was volgens Zwitserse media in beeld als opvolger. De oud-coach van Ajax, Internazionale en Crystal Palace liet woensdag weten wel oren te hebben naar Basel, maar de clubleiding geeft de voorkeur aan de 57-jarige Koller.

Volledig scherm Marcel Koller. © EPA

Leicester richt pijlen op Januzaj

Keert Adnan Januzaj na één seizoen in Spanje al terug naar de Premier League? Leicester hoopt het in elk geval. In de zoektocht naar een vervanger voor Riyad Mahrez, de Algerijn die voor een slordige 68 miljoen euro naar Manchester City trok, heeft Leicester zijn zinnen gezet op de Belg. Het legde al een bod neer bij Real Sociedad. Januazaj staat alvast niet afkerig tegenover een nieuw avontuur in Engeland. Er is evenwel ook interesse uit Italië en Frankrijk.

Volledig scherm Adnan Januzaj. © BELGA

FA wil Southgate als bondscoach houden

Als het aan de Engelse voetbalbond ligt, blijft Gareth Southgate de komende jaren bondscoach. Het contract van de 47-jarige oud-international loopt nog tot en met het Europees kampioenschap van 2020, maar de FA wil de verbintenis openbreken en verlengen.

,,We willen dat hij ook na 2020 bondscoach is'', aldus Martin Glenn, directeur van de Engelse bond. Zodra Southgate terug is van zijn vakantie, nodigt de FA hem uit voor gesprekken.

Engeland bereikte bij het WK de halve finales. Daarin was Kroatië te sterk. In de strijd om brons verloren de Engelsen van België.

Volgens mediaberichten kan Southgate 4,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De FA hoopt daarmee te kunnen concurreren met grote clubs die de bondscoach wellicht willen overnemen.

Volledig scherm Gareth Southgate © AFP

AC Milan huurt Higuaín van Juventus

Gonzalo Higuaín is de nieuwe spits van AC Milan. De Italiaanse club huurt de Argentijnse aanvaller voor een seizoen en wil hem daarna definitief overnemen van de landskampioen.

,,Klaar om te beginnen'', meldt Higuaín op Twitter, kort na zijn medische controle. De dertigjarige spits maakte twee jaar terug voor 90 miljoen euro de overstap van Napoli naar Juventus. In 105 wedstrijden maakte hij 55 doelpunten voor de club uit Turijn. Higuaín kreeg vaak kritiek dat hij in de grote wedstrijden niet het verschil wist te maken. Bij het WK in Rusland bleef de spits op de reservebank in de verloren achtste finales van Argentinië tegen Frankrijk (4-3).

Verdediger Mattia Caldara verhuist met Higuaín mee van Juventus naar AC Milan. Leonardo Bonucci, ook een verdediger, bewandelt juist de omgekeerde weg en keert na één seizoen AC Milan terug bij Juventus. De 31-jarige Bonucci kwam tachtig keer uit voor de Italiaanse ploeg en speelde zeven jaar bij Juventus. Daar vormde hij een defensie met Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini, die gezamenlijk de 'BBC-verdediging' werd genoemd en werd gezien als een van de sterkste defensies van Europa.

Belmadi nieuwe bondscoach Algerije

Voormalig international Djamel Belmadi is de nieuwe bondscoach van het Algerijnse voetbalelftal. De oud-speler van onder meer Paris Saint- Germain en Manchester City is de opvolger van de in juni opgestapte Rabah Madjer. De 42-jarige Belmadi is de zevende bondscoach van Algerije sinds het WK van 2014, waarin het land de achtste finales wist te bereiken. Algerije ontbrak op het afgelopen WK in Rusland.

Heel veel ervaring heeft Belmadi niet; hij is een jaar bondscoach van Qatar geweest. Hij kwam zelf van 2000 tot 2004 uit voor het Algerijnse elftal.

Oezbekistan strikt Cúper als trainer

Volledig scherm © EPA Héctor Cúper vervolgt zijn lange trainersloopbaan in Oezbekistan. De 62-jarige Argentijn moet de nationale voetbalploeg van dat land voor het eerst in de historie aan deelname aan het wereldkampioenschap helpen. Oezbekistan wil over vier jaar in Qatar van de partij zijn.

Cúper was deze zomer bij het WK in Rusland nog bondscoach van Egypte. De Afrikanen verloren alle pouleduels. Egypte stelde donderdag de Mexicaan Javier Aguirre aan als opvolger van Cúper, die eerder als clubtrainer werkzaam was bij onder meer Valencia, Real Mallorca en Internazionale.

Ook United wil Mina

Na Everton gooit ook Manchester United zich in de strijd om Yerry Mina. The Red Devils toonden eerder interesse in Harry Maguire, maar die piste is volgens Sky Sports inmiddels gesloten. Er zou inmiddels een delegatie van United in Spanje zijn om een deal te sluiten.

Veerman op weg naar St. Pauli

Henk Veerman speelt volgens het Duitse Sky Sports volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk in de 2. Bundesliga. Bij FC St. Pauli ligt naar verluidt een driejarig contract klaar voor de boomlange spits, die bij ADO Den Haag werd gezien als de ideale opvolger van Björn Johnson. Op clubniveau is er echter nog geen akkoord. Heerenveen zou naar verluidt 650.000 euro vragen voor hun speler, die nog tot 2019 onder contract ligt.

Volledig scherm Henk Veerman. © Foto Ruud Voest

'Lewandowski is niet te koop'

Volgens Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van Bayern Munchen, is Robert Lewandowski niet te koop. De aanvaller werd meermaals in verband gebracht met een transfer, zo zou Chelsea de Pool graag willen inlijven volgens Sky Sports. Eerder liet trainer Niko Kovac al verstaan dat hij Lewandowski niet zou laten gaan.

Tjanjin wil Witsel niet laten gaan

Vooralsnog geen witte rook rond de transfer van Axel Witsel naar Borussia Dortmund en als het aan Paulo Sousa, de Portugese coach van zijn huidige club Tianjin Quanjian, ligt, komt die er ook niet. ,,Voor zover ik weet, heeft Witsel een afkoopclausule in zijn contract, maar die kan enkel geactiveerd worden tijdens de Chinese transferperiode. Aangezien die nu gesloten is, kan de transfer niet doorgaan”, aldus Sousa tegenover de Chinese tv-zender CGTN. De transfermarkt in China sluit op 13 juli.

,,Ik heb dus ook geen extra informatie over een transfer”, gaat Sousa verder. ,,Noch van de club, noch van de speler. Ik ben ervan overtuigd dat Witsel zich op 5 augustus weer bij de club meldt. Hij is een belangrijke speler voor ons en zal ons helpen in het tweede deel van het seizoen.”

Volledig scherm © Getty Images

Gómez keert terug als bondscoach Ecuador

Volledig scherm Hernan Dario Gomez. © AFP Hernán Darío Gómez keert terug als bondscoach van Ecuador. De 62-jarige Colombiaan was bij het wereldkampioenschap in Rusland nog actief als trainer van de voetballers van Panama, die voor het eerst in de geschiedenis meededen aan de mondiale titelstrijd.



Gómez had aan het begin van deze eeuw ook Ecuador onder zijn hoede. Hij bereikte met de Zuid-Amerikanen het WK voetbal van 2002.



,,Ik ben blij om thuis te zijn. Een thuis dat ik nooit ben vergeten en waar ik altijd al dacht ooit terug te keren'', aldus Gómez, die volgend jaar met Ecuador het eerste grote toernooi speelt. In Brazilië staat dan de strijd om de Copa América op het programma.

Milan heeft Higuaín bijna binnen

Gonzalo Higuaín wordt de nieuwe spits van AC Milan. De Argentijnse aanvaller arriveerde woensdagavond in Milaan en ondergaat donderdag de medische test. Daarna zet hij zijn handtekening onder een contract voor meerdere seizoenen.

,,Het is geweldig zoveel fans te zien. Ik wil ook de supporters van Juventus bedanken. Zij hebben me altijd gesteund'', aldus de dertigjarige Higuaín, die twee jaar terug voor 90 miljoen euro de overstap maakte van Napoli naar Juventus. In 105 wedstrijden maakte hij 55 doelpunten voor de club uit Turijn. Higuaín kreeg vaak kritiek dat hij in de grote wedstrijden niet vaak het verschil wist te maken.

Bij het WK in Rusland bleef de spits op de reservebank in de verloren achtste finales van Argentinië tegen Frankrijk (4-3).

Verdediger Leonardo Bonucci bewandelt donderdag juist de omgekeerde weg en keert na één seizoen AC Milan terug bij Juventus.

Volledig scherm Gonzalo Higuain. © REUTERS

Smalling op weg naar Wolverhampton

Chris Smalling zou volgens Daily Express een overeenkomst hebben bereikt met Wolverhampton. De Engelse international heeft in principe nog tot halverwege 2019 een contract bij Old Trafford.

Crystal Palace bevestigt komst Kouyaté

Wat al even in de lucht hing is nu ook definitief: Crystal Palace neemt Cheikhou Kouyate over van West Ham United. De 29-jarige Senegalees tekent een contract voor vier jaar in Selhurst Park. Eerder speelde de verdedigende middenvelder, die ook over een Belgisch paspoort beschikt, bij KV Kortrijk, Anderlecht en FC Brussels. De transfersom is niet bekend.