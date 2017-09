Milan keert na drie jaar terug in Europa met ruime zege

Naomi Hilhorst (15) uit Goor opgeroepen voor Oranje onder 17

14:34 RIJSSEN/GOOR – Naomi Hilhorst is opgeroepen voor het Nederlands voetbalelftal voor speelsters onder 17 jaar. De 15-jarige uit Goor speelt in competitieverband voor Excelsior’31. Daar komt ze uit in het elftal Jongens Onder 17-1.