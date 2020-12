Milan maakt dramatische start tegen Celtic meer dan goed

AC Milan heeft thuis een vroege 0-2 achterstand tegen Celtic omgezet in een 4-2 overwinning. Via Tomas Rogić en Odsonne Édouard stonden de Schotten al na veertien minuten op een ruime voorsprong.

De ploeg van Stefano Pioli rechtte echter al snel de rug, want in een tijdsbestek van twee minuten poetsten Hakan Çalhanoğlu en Samu Castillejo tussen de 24ste en de 26ste minuut de 0-2 stand weg. Vijf minuten na rust maakte de jonge Noor Jens Hauge de 3-2 voor Milan. Brahim Díaz besliste de wedstrijd in de 82ste minuut definitief. Bij Celtic stond Nederlander Jeremie Frimpong de hele wedstrijd in de basis.

De spanning in Groep H is groot. Koploper Milan heeft tien punten, Lille heeft er negen, Sparta Praag zeven en Celtic is al uitgespeeld met één punt. Milan gaat de laatste speeldag op bezoek bij Sparta Praag en Celtic ontvangt nummer twee Lille.

Volledig scherm Ryan Christie neemt een vrije trap. © AFP

Gelijkspel Spurs

Tottenham Hotspur heeft zich na vijf van de zes duels in de groepsfase geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. Met Steven Bergwijn als invaller gaf de ploeg van coach José Mourinho donderdag bij het Oostenrijkse LASK in de slotfase nog wel een voorsprong uit handen (3-3), maar de tweede plaats in groep J is zeker voor de Londenaren. Antwerp, dat eerder op eigen veld de Spurs versloeg, bleef leider dankzij een 3-1-zege op Ludogorets.

Tottenham maakte met een door Gareth Bale benutte strafschop in de extra tijd van de eerste helft een kort daarvoor opgelopen achterstand (doelpunt Peter Michorl) goed. Na een klein uur zette Son Heung-min de bezoekers uit Londen op voorsprong. Kort daarna stuurde Mourinho Bergwijn het veld in. Die zag Johannes Eggestein gelijkmaken maar een tweede penalty voor de Spurs werd benut door Dele Alli: 2-3. In blessuretijd werd het toch nog 3-3 door Mamoudou Karamoko.

Volledig scherm Mamoudou Karamoko viert de 3-3 van Linz. © REUTERS

Antwerp maakte het zichzelf nog knap lastig door van de vele kansen voor rust er maar een te benutten. Martin Hongla schoot in de 21e minuut raak. Na de gelijkmaker van Kiril Despodov bleven ook na rust de beste kansen voor de thuisploeg. Simen Juklerød raakte de paal, Ritchie de Laet mikte niet veel later beter: 2-1. Benson Manuel maakte er in de slotfaase nog 3-1 van. Ludogorets beëindigde het duel met tien man na een tweede gele kaart voor Dragos Grigore. Antwerp leidt met 12 punten en speelt volgende week uit bij de Spurs (10) alleen nog om de groepswinst.

In Groep H verraste Zarja Loegansk Leicester City door thuis met 1-0 te winnen. Allahyar Sayyadmanesh maakte vlak voor tijd het enige doelpunt.

Volledig scherm Ritchie De Laet scoort voor Antwerp. © AFP