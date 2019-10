Military: Alleen Tokio telt in Boekelo

Niet eerder stond er zoveel op het spel tijdens de Military Boekelo als in de komende editie. Tuurlijk, het hippisch evenement op de Twentse dreven is meestal tegelijkertijd het decor van de strijd om de nationale titel. Leuk voor de Nederlandse ruiters en amazones, maar het NK voelde altijd als een soort van ondergeschoven kindje. Een wedstrijd in een wedstrijd, waarbij de meeste aandacht vanzelfsprekend uitgaat naar de eindzege.