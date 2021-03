Military Boekelo krijgt geen EK

Griekspoor verslaat Kudla opnieuw in Acapulco

11:23 Tallon Griekspoor heeft zich in Acapulco geplaatst voor de tweede ronde. De 24-jarige Nederlander was opnieuw te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla. Griekspoor zegevierde in drie sets: 7-6 (4) 4-6 6-3. Het duel duurde bijna 2,5 uur.