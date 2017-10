Mirjam Pol opgelucht: 'Een last van mijn schouders'

„Dit is een stap in de goede richting, maar ik ben er nog lang niet", laat Pol in een reactie weten vanuit Marokko. Terwijl Pol zich dezer dagen klaarmaakt voor het begin van de Oilibya Rally in het Zuid-Afrikaanse land, kwam vanuit Nederland het bericht dat Dennis Kuipers met zijn Succes Signs de nieuwe hoofdsponsor is van de motorrijdster. „Het is prettig om samen te werken met iemand die snapt waar het over gaat. Ik ken Dennis al wel een tijdje en hij is net als ik iemand met een rally hart."

Verantwoordelijkheid

Wakker heeft ze er niet van gelegen, maar dat er met de sponsordeal een last van haar schouders is gevallen, geeft Pol te kennen. „Ik zie het wel als een hele verantwoordelijkheid. Als kind van een ondernemer is mij altijd geleerd dat je iets niet moet doen als je het niet kan bekostigen. Als je moet lenen ben je verkeerd bezig." Tijdens de Hellendoorn Rally is Pol op bezoek geweest bij Team Kuipers, die op dat moment naar de vijfde titel op rij reed. „Het was een mooie gelegenheid om mijn nieuwe motor te showen. Of het toen al rond was? Ja en nee. De handtekeningen waren nog niet gezet, maar we beseften wel dat we dit niet konden laten glippen."