Mis bij ons niets van de Formule 1 en Max Verstappen

Ook in het nieuwe seizoen zit u bij ons op de eerste rij. Van onze liveblogs tot videobeelden van alle races, tot elke zondag een nieuwe podcast, tot het laatste nieuws en belangrijke achtergronden. Of het nu in de krant, op onze site, via uw favoriete podcastplayer of op sociale media is, wij houden u 24/7 op de hoogte van de ontwikkelingen in de Formule 1 én natuurlijk Max Verstappen.

Liveblogs

Bent u niet in de gelegenheid om een race live te kijken? Geen probleem: van vrijdag tot en met zondag houden we u via onze uitgebreide liveblogs op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en volgen we de vrije trainingen, kwalificatie en de race live. Via onze samenwerking met Viaplay brengen we in onze liveblogs ook direct de beelden van de hoogtepunten. U mist dus helemaal niets.

Premium

Onze verslaggevers Arjan Schouten, Marijn Abbenhuijs en Rik Spekenbrink doen gedurende het seizoen verslag van alle races. Wij zijn bij elke grand prix met een van onze F1-experts ter plekke. Via achtergrondverhalen, interviews en reportages zorgen we ervoor dat u altijd van de belangrijkste zaken binnen de koningsklasse van de autosport op de hoogte bent. Onze F1-watchers Schouten en Abbenhuijs duiden de gebeurtenissen daarnaast in onze podcasts en video’s.

Video’s met wedstrijdbeelden

In onze videorubriek Pitstop blikken we op de woensdag voorafgaand aan elke grand prix vooruit op wat komen gaat. Tijdens het raceweekeinde zelf brengen we in samenwerking met Viaplay een breed aanbod aan video’s, uiteenlopend van reacties, hoogtepunten en als slotstuk de samenvatting van de betreffende GP. Daarnaast bieden we in onze liveblogs en berichten direct de beelden van de vrije trainingen, kwalificatie en de race aan.

Podcast Pitstop

Met ingang van dit seizoen is onze Formule 1-podcast Pitstop nog vaker te beluisteren. We zijn er voortaan elke zondagavond. Onze verslaggevers schuiven aan bij presentator Etienne Verhoeff, maar ook laten kenners als Tom Coronel of Robert Doornbos in onze podcast af en toe hun licht schijnen over de Formule 1 en Verstappen. De podcast is altijd te beluisteren via ad.nl/sport en natuurlijk via jouw favoriete podcastplayers, zoals Spotify, iTunes of Google Podcasts.

Nieuwsbrief

Rond raceweekeinden altijd het laatste nieuws over Max Verstappen, de recente ontwikkelingen rond andere coureurs en de stand van zaken rond vrije trainingen en kwalificaties in uw mailbox? Abonneer u dan gratis op onze speciale Formule 1-nieuwsbrief. Schrijf u hieronder snel in.

Statistieken

Wilt u de rondetijden, de tussenstanden of de einduitslag zien? Check dan op ad.nl/formule1 de laatste stand van zaken, met ook de complete kalender en de klassementen in de strijd om de (individuele) wereldtitel en constructeurstitel. Tijdens de raceweekeinden leveren we daarnaast continu de data over de vrije trainingen, kwalificatie en de race.

GP-spel

Maak het volgen van alle races nog spannender en test in ons GP-spel uw kennis over de Formule 1. Stel met een fictief budget van 100 miljoen euro een team van vier coureurs samen en voorspel elk raceweekeinde de top 3 in de kwalificatie, het podium bij de race en de positie van Verstappen.

U neemt het in ons Formule 1-spel op tegen duizenden autosportliefhebbers. Maak het spel nog leuker en neem het in een vriendenleague op tegen collega’s, familie en vrienden. Daarbij strijdt u niet alleen om de eer, maar dingt ook mee naar schitterende prijzen. Meespelen en kans maken op deze mooie prijzen? Schrijf u dan snel in voor ons GP-spel.

Schrijf je hieronder in voor het GP-spel.

