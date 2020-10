Mis hier niets van alle duels van vanavond in de Champions League

Weer twee goals Zlatan Roma brengt in enerverend duel Milan eerste puntenver­lies toe

8:01 AC Milan heeft in de Serie A de eerste averij opgelopen. Na vier overwinningen op rij moest de koploper op eigen veld tegen AS Roma genoegen nemen met 3-3. De thuisclub gaf in San Siro drie keer een voorsprong uit handen.