Missie geslaagd voor Van der Poel, maar topvorm is er nog niet

Matchwin­ner Dessers: De puzzel is in elkaar gevallen

9:51 Dankzij zijn winnende treffer in de thuiswedstrijd tegen koploper Ajax (1-0) is Cyriel Dessers weer topscorer van de eredivisie met 15 goals. Na afloop was er blijdschap en toch ook wel een beetje opluchting. ,,Dan pak ik hem goed op de slof en vliegt hij fantastisch binnen.”