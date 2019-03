Mitchelton-Scott houdt Van Emden uit leiderstrui in Tirreno

Halverwege de 21,5 kilometer lange ploegentijdrit was Deceuninck-Quick Step het snelst onderweg, maar de Belgische succesformatie verspeelde veel tijd in het tweede deel. Jumbo-Visma was veel sneller aan de streep en leek op weg naar ritzege. Mitchelton-Scott, de laatste ploeg die in actie kwam, wist daar toch nog onder te duiken. De Australiër Michael Hepburn drukte zijn wiel als eerste over de streep en pakt daardoor de leiderstrui.