Mladenovic gaat op voor tweede titel op rij in St. Petersburg

Niemeijer en Kuwas in de basis bij Heracles

19:39 Heracles Almelo begint tegen ADO Den Haag ten opzicht van de afgelopen wedstrijd in een samenstelling die op twee plaatsen is gewijzigd. Niemeijer en Kuwas beginnen in de basis. Hierdoor moet Van Ooijen plaatsnemen op de bank, terwijl Darri, zoals bekend, buiten de selectie is gelaten.