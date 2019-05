Moderne versie verspringen tijdens FBK Games Hengelo

videoHet onderdeel verspringen wordt op zondag 9 juni tijdens de FBK Games in Hengelo in een nieuw jasje gestoken. Door middel van het gebruik van innovatieve technologie wordt de wedstrijd nog spannender, meldt de organisatie.

Het verspringen krijgt bij de FBK Games een geheel nieuwe dimensie. De internationale atletiekfederadtie IAAF heeft de organisatie van het gala in Hengelo gevraagd om het verspringen uit te voeren in het nieuwe ‘Jump-Off’-format. Daarbij strijden de verspringers in de finale ‘head-to-head’ tegen elkaar. Grootste ster is regerend wereldkampioen Luvo Manyonga uit Zuid-Afrika, die met zijn persoonlijk record van 8,65 meter niet eens zo ver verwijderd is van het stadionrecord van de Panamees Irving Saladino, die in 2008 maar liefst naar 8,73 meter vloog.

Jump Off

Het verspringen mannen wordt op zondag 9 juni een onderdeel om naar uit te kijken. Na de eerste drie reguliere pogingen gaan de acht springers met het beste resultaat achter hun naam naar de kwartfinales. Nummer 1 in de tussenstand tegen nummer 8, nummer 2 tegen nummer 7, enzovoorts. De vier winnaars gaan naar de halve finales, en uiteindelijk strijden de winnaars daarvan in hun ultieme poging om de winst. In die laatste drie ronden is er dus telkens geen uitweg meer mogelijk, geen herkansing. Het is alles of niets.

Manyonga meldt in het persbericht van de FBK Games uit te kijken naar de wedstrijd in Hengelo. „Natuurlijk ga ik altijd voor de winst. Zo lang ik gefocust ben op mijzelf en wat ik moet doen, spring ik op mijn best. Ik geniet altijd enorm van de FBK Games.”

Live data-analyses

Tijdens de FBK Games neemt Ignisious Gaisah in een met sensoren uitgerust Xsens-pak deel. Dat zal, aldus de organisatie, zorgen voor een nieuwe dimensie in het verspringen: het biedt atleten en trainers inzicht in hun prestaties en het brengt het verspringen dichter bij het publiek. Middels de sensoren kunnen bewegingen van de atleet, zoals houding, zweeffase, afzethoek of zwaartepunt direct na de sprong geanalyseerd worden. De verkregen 3D animaties en verzamelde data worden tijdens de FBK Games naar het grote scherm in het stadion gestreamd en mondeling door een analist toegelicht. Op deze wijze kan het publiek de fijne kneepjes van het verspringen bijgebracht worden en wordt het kijken naar verspringen interessanter.

De uit Nederland afkomstige innovatieve bewegingssystemen op basis van miniatuursensoren worden onder andere ingezet voor sportanalyse en wetenschap, en het analyseren van beweging in de gezondheidszorg en ergonomie.

Irving Saladino zweeft door de lucht tijdens het verspringen. Hij kwam tot 8,38 meter. Geen nieuw record, wel ruim voldoende voor de winst.

Wereldkampioen

Nederlands recordhouder verspringen (8,29 meter) en voormalig wereldkampioen indoor Ignisious Gaisah trekt voor de FBK Games nog éénmaal zijn verspringspikes aan. Vorig jaar nog vloog hij naar 7,93 meter, net niet genoeg voor deelname aan de Europese kampioenschappen in Berlijn. Sindsdien is hij zich meer gaan concentreren op het trainerschap. Voor de FBK Games maakt hij een uitzondering en trekt hij niet alleen zijn verspringspikes aan, maar voert hij zijn sprongen uit in het pak vol met sensoren. Gaisah: „Ik kijk ernaar uit om weer op de baan te staan en te doen waar ik het meest van hou: verspringen!”

Ellen van Langen: „Als proeftuin van de atletiek en innovatieve games blijven we vernieuwen. Afgelopen jaar introduceerden we de wavelight bij de FBK Games, dit jaar nemen we het publiek mee in weer een andere technologie, nu toegepast bij het verspringen. De analyses zijn niet alleen interessant voor de toeschouwers, maar bieden ook sporters en trainers meer inzicht in geleverde prestaties.”

Twents bedrijf