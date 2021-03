Moegestreden Van der Poel blijft Pogacar nipt voor en wint thriller

De vijfde etappe in de Tirreno-Adriatico had even veel weg van Strade Bianche van een week geleden. Onder regenachtige omstandigheden regende het ook aanvalspogingen in de plaatselijke ronde van 24 kilometer met daarin meerdere steile beklimmingen. Op 65 kilometer van het einde zette de Nederlands kampioen aan en dunde hij daarmee het peloton flink uit. Onder anderen Julian Alaphilippe, Van Aert en Pogacar konden volgen, twee van de drie smaakmakers uit Strade Bianche. Terwijl Alaphilippe met materiaalproblemen eraf moest, leek een achtervolgende groep de aansluiting te maken. Net op dat moment zette Van der Poel opnieuw aan, lurkend aan een energiegel.



Op de kletsnatte Italiaanse wegen bouwde Van der Poel zijn voorsprong rap uit en werd het werk in de achtervolgende groep opgeknapt door Davide Formolo, ploeggenoot van klassementsleider Pogacar. Voor hen was de aanval van Van der Poel niet bedreigend. De Nederlander liet het namelijk in de etappe van zaterdag lopen en staat in het klassement op grote achterstand van de Sloveense Tourwinnaar.