Moerenhout baalt: ‘De jongens krijgen niet de beloning die ze verdienen’

,,Dat was een teleurstelling, ik denk dat onze ploeg een geweldige koers heeft gereden en onze kopman Van der Poel een geweldige finale. Het zag er goed uit tot het moment dat hij loste en dan is ineens alles voorbij. Dat is wrang. De jongens krijgen niet de beloning die ze verdienen”, zei Moerenhout bij de NOS.

Moerenhout kon niet zeggen wat er precies was misgegaan met Van der Poel. “Ik heb hem maar kort gezien, maar hij kon geen boe of bah meer zeggen”, vertelde de bondscoach die in juni al duidelijk had gemaakt dat er voor hem maar één kopman was. Die keuze was onbetwist. “En het mooie van Mathieu is dat hij voor de sprint kan gaan of het op deze manier proberen. Het zag er goed uit. Dat het uiteindelijk niet lukt is zwaar balen.”