Mogelijk al VAR in komende knock-outfase Champions League

,,Rosetti en zijn team nemen belangrijke standpunten in'', aldus voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA.



De bond was eigenlijk van plan de video-arbitrage pas met ingang van volgend seizoen in te voeren in de Champions League, maar de ontwikkelingen gaan snel. In de hoogste Spaanse, Italiaanse, Duitse én Nederlandse divisie is de VAR dit seizoen al actief. De Engelse Premier League voert de VAR volgend seizoen in. De wereldbond FIFA maakte bij het WK van Rusland deze zomer al gebruik van de VAR.