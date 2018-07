Mogelijk in toekomst punten voor alle coureurs in Formule 1

Binnen de zogeheten strategiegroep zijn afgelopen week, in de aanloop naar de Grote Prijs van Groot-Brittannië, de nodige gesprekken gevoerd over aanpassing van de puntentelling.

,,We hebben er over gesproken om alle coureurs punten te geven, van de nummer 1 tot de nummer 20'', zegt Vijay Mallya, eigenaar van renstal Force India. ,,Degene die als laatste eindigt in de race krijgt dan 1 punt en zo stapsgewijs omhoog. Een andere optie is de eerste vijftien in de race punten te geven in plaats van de eerste tien. Al die mogelijkheden komen voorbij."