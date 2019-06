Mogen zij niet meer meedoen?

Het tweetje dat Thomas De Gendt gisteren de wereld instuurde was veelzeggend. De ervaren Belg vraagt zijn wielercollega's een petitie te ondertekenen om Van der Poel, Evenepoel en Van Aert de komende jaren een algeheel koersverbod op te leggen.



De tweet van De Gendt, een geintje natuurlijk, was een reactie op de afgelopen etappes in het Critérium du Dauphiné en de Ronde van België. Woensdag reed Van Aert in de individuele tijdrit van de Dauphiné namelijk de stenen uit de straat. De Belg van Jumbo-Visma, van wie eigenlijk niemand wist dat hij zo'n goede race tegen de klok kon rijden, vernederde zijn tegenstanders. Specialist Tom Dumoulin moest bijvoorbeeld liefst 47 tellen toegeven op de ontketende Van Aert.

Maar daar bleef het niet bij. De monden van wielervolgers vielen een dag later pas echt open toen Van Aert ook nog eens een massasprint won; mannen met dynamietkuiten als Sam Bennett, Julian Alaphilippe en Edvald Boasson-Hagen bogen het hoofd. Van Aert kreeg na afloop voor de tv-camera dan ook een zeer relevante vraag gesteld: ‘Wat voor renner ben jij eigenlijk?’ De lachende Belg moest het antwoord schuldig blijven. Iemand die de ene dag een tijdrit wint, en een dag later een massasprint. Het is ongekend.



‘Ongekend’, ‘tegenstanders vernederen’ en ‘monden die openvallen’... Het zijn kreten die we dit seizoen al vaker tegenkwamen. Op zondag 21 april 2019 deed Mathieu van der Poel de wielerwereld op z'n grondvesten schudden door in de slotkilometers van de Amstel Gold Race het gat met de kopgroep in zijn eentje te dichten, en vervolgens ook nog in de sprint eroverheen te denderen. Liefhebbers konden het dagenlang nergens anders over hebben. Zelfs kenners als Thijs Zonneveld hadden er geen woorden voor.

Volledig scherm Mathieu van der Poel na zijn imponerende Amstel Gold Race-zege. © photo: Cor Vos

Van der Poel en Van Aert richtten zich de eerste jaren van hun loopbaan vooral op het veldrijden. Beide talenten verdeelden de laatste vijf wereldtitels in die discipline: drie voor Van Aert, twee voor Van der Poel. Je zou kunnen vermoeden dat de cyclocross tegenwoordig de ideale voedingsbodem is voor de ontbolstering van grote wielertalenten, maar dat is buiten Remco Evenpoel gerekend.

Quote Ik weet niet of ik zijn wiel had kunnen houden Campenaerts over Evenepoel De Belg van Deceuninck–Quick-Step, met zijn 19 jaar nog een stuk jonger dan Van der Poel en Van Aert, maakt dit seizoen zijn entree bij de profs, nadat hij al enkele jaren zijn leeftijdsgenoten compleet belachelijk maakte in juniorenkoersen. En wat blijkt? Evenepoel gaat bij de grote jongens vrolijk verder met schitteren. Gisteren boekte hij zijn eerste profzege door de tweede rit in de Ronde van België op zijn naam te schrijven.

De manier waarop was indrukwekkend. In de slotfase ontsnapte Evenepoel samen met landgenoot Victor Campenaerts, die echter niet mocht meerijden. Het supertalent haalde zijn schouders erover op, en beukte onverstoorbaar door. Het tempo lag zo hoog dat Campenaerts een bocht verkeerd inschatte en onderuit ging. Evenepoel keek niet op of om en soleerde naar de finish, zijn voorsprong op de jagende meute uitbouwend.



,,Ik weet niet of ik zijn wiel had kunnen houden‘’, sprak een verbijsterde Campenaerts na afloop. Voor de goede orde: Campenaerts is de houder van het werelduurrrecord. Als je die kan laten sterven in je wiel, moet je van goede huize komen. Om maar eens een understatement te gebruiken.

Nieuw tijdperk