Mohoric houdt stand in Limburgse heuvels, ritzege Mühlberger

Klassement

Taco van der Hoorn, de 24-jarige Rotterdammer die de derde etappe knap won, staat nog altijd in de top van het klassement (derde op 0.32). Van Baarle is door zijn prestaties in de zesde etappe gestegen naar de negende plaats in het klassement, op 44 seconden. Ritwinnaar Mühlberger sluit de top 10 af met 47 seconden achterstand.

Verrassing

Voor de 24-jarige Oostenrijker is de BinckBank Tour al geslaagd. Zijn verrassende zege betekende zijn eerste overwinning in de WorldTour. ,,Het was ook een verrassing voor mij. Dit was eigenlijk helemaal niet het plan vooraf", zei Mühlberger tegen Sporza. ,,Het was echt een zware etappe, misschien wel de zwaarste. En nu ben ik de gelukkige. Dit gaan we dus wel even goed vieren vanavond, met een glas prosecco."