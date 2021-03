Mollema bekroont fraaie solo in seizoensopener Italië: ‘Voel me al weken goed’

Mollema plaatste vlak voor de slotklim van de 58ste editie van de Trofeo Laigueglia een beslissende aanval. Hij kwam alleen boven en rondde de aanval in de afdaling van tien kilometer af. Achter Bernal (INEOS) werd Mauri Vansevenant (Deceuninck–Quick-Step) derde. ,,Het is supermooi om hier te winnen. Ik voel me al weken goed. Dit was een koers die me goed lag.”