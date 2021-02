Mollema eindigt als derde in Tour des Alpes en ziet ploeggenoot winnen

Kopgroep

Brambilla was mee in een groep van aanvankelijk dertien renners waarbij de Fransman Rudy Molard (Groupama) het best geklasseerd was. Maar toen diens land- en ploeggenoot Valentin Madouas aanviel, was Brambilla de enige die nog kon volgen.

Brambilla had sinds zijn ritzege in 2016 in de Ronde van Spanje niet meer gewonnen. ,,De ploegleiding is altijd in mij blijven geloven. Daarvoor betaal ik ze nu terug”, zei de Italiaan, die sinds enkele jaren in Monaco woont. ,,Ik ken de wegen hier heel goed, dat hielp zeker vandaag.”